الإمارات تعلن عن إحراز تقدم في برنامجها النووي

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قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الأحد، إنه سيتم تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي العام المقبل. وكتبت المؤسسة على حسابها في تويتر قائلة: ”نؤسس للمستقبل مع بدء الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2020“. وأضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية، أنه…