مصر تتعاقد مع شركة روسية لتزويدها بالوقود النووي لمفاعلها الذري

وقعت هيئة الطاقة الذرية المصرية مع الشركة الروسية ”تفيل“ لإنتاج الوقود النووي، عقودًا تنص على تزويد الشركة لمفاعل البحوث ”إي تي آر آر – 2“ في مصر بمكونات اليورانيوم للوقود النووي منخفض التخصيب، من إنتاج مصنع ”نوفوسيبيرسك“ للمركزات الكيميائية.

ويستخدم المفاعل المصري الثاني للبحوث ”إي تي آر آر – 2″، في المركز القومي لبحوث الذرة في مدينة إنشاص في مجال فيزياء الجسيمات العنصرية وعلم المواد، وكذلك لإنتاج نظائر مستقرة.

في هذا الصدد، أكد نائب الرئيس الأول للتجارة والأعمال الدولية في شركة ”تفيل“ ، أوليغ غريغوريف، على أنه ”تم تزويد مصر في 2017 و2018، بمجموعة واسعة من مكونات اليورانيوم والألمونيوم في الوقود النووي من إنتاج الشركة المساهمة المفتوحة إن زي خي كا، مخصصة للمفاعل إي تي آر آر – 2، في إطار تنفيذ سلسلة من الوثائق التعاقدية بين مصر وشركة ”روس اتوم“ الروسية المالكة لشركة تفيل“.

وقال غريغوريف إنه ”كما ترتبط الشركة المساهمة المفتوحة تفيل في السوق المصرية كذلك بتزويد محطة الضبعة للطاقة النووية ذات أربعة مفاعلات طراز في في إي آر – 1200 بالوقود النووي“.، مشيرًا إلى أن ”المعهد المركزي للتصميم الهندسي، وهو جزء من شركة الوقود تفيل، سيساهم في مشروع إنشاء حاوية جافة لتخزين الوقود النووي المستنفذ في محطة الضبعة للطاقة النووية، كمقاول فرعي“.