إسرائيل تبلغ شركات طاقة بوقف العمل في مشروع غاز بقبرص‎

أسدت وزارة الطاقة الإسرائيلية النصح لثلاث شركات طاقة بعدم بدء العمل في حقل أفروديت للغاز قبالة قبرص، حتى يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن ملكية الاحتياطيات.

وقبرص وإسرائيل عالقتان في نزاع مستمر منذ عدة سنوات بشأن احتياطيات الغاز التي تمتد إلى حدود‭ ‬البلدين البحرية، ولا توجد ضمانات بالتوصل إلى تسوية قريبًا.

ووقعت قبرص الشهر الماضي امتيازًا مدته 25 عامًا مع نوبل إنرجي وشل وديليك للحفر للتنقيب في حقل أفروديت، الذي اكتُشف في البداية في 2011.

وبعث عودي أديري المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية خطابًا إلى مسؤولين في الشركات الثلاث قائلًا: ”إنه يجب ألا يبدأ التطوير لحين التوصل إلى اتفاق بين حكومتي إسرائيل وقبرص“.

وأكد الخطاب الصادر بتاريخ 24 نوفمبر تشرين الثاني، والذي اطلعت ”رويترز“ على نسخة منه، على موقف إسرائيل الممتد منذ فترة طويلة بأن هناك حاجة إلى اتفاق ”لتسهيل الاستكشاف والتطوير العادل للحقل“.

وقال أديري: إن أحد الخيارات التي أثيرت كان أن تجري الشركات المرخص لها من الجانبين مفاوضات مباشرة، تخضع لموافقة كلتا الحكومتين.

وامتنعت نوبل وديليك عن التعليق على الخطاب. ولم ترد شل حتى الآن على طلب للتعقيب. ولم يصدر رد فوري عن حكومة قبرص.

ويحوي حقل أفروديت 4.1 تريليون قدم مكعب من الغاز وفقًا للتقديرات. وعلى المحك نحو عشرة بالمئة من المخزون، وهو ما يمثل جزءًا صغيرًا من الغاز المُكتشف بالفعل في إسرائيل.