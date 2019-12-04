سلطنة عمان توصي بتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2020

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قال وزير النفط بسلطنة عمان محمد الرمحي، اليوم الأربعاء، إن وفد بلاده في المحادثات مع منتجين كبار للنفط في فيينا هذا الأسبوع سيوصي بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2020. وردًّا على سؤال عن ما إذا كانت زيادة التخفيضات ستسهم في استقرار السوق، قال الرمحي في لقاءٍ للقطاع عقد بدبي: ”أيًّا كان المطلوب أنا متأكد من…