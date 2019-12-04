 سلطنة عمان توصي بتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2020 – إرم نيوز‬‎

سلطنة عمان توصي بتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2020

سلطنة عمان توصي بتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2020

المصدر: رويترز

قال وزير النفط بسلطنة عمان محمد الرمحي، اليوم الأربعاء، إن وفد بلاده في المحادثات مع منتجين كبار للنفط في فيينا هذا الأسبوع سيوصي بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2020.

وردًّا على سؤال عن ما إذا كانت زيادة التخفيضات ستسهم في استقرار السوق، قال الرمحي في لقاءٍ للقطاع عقد بدبي: ”أيًّا كان المطلوب أنا متأكد من أنهم (المشاركون في المحادثات النفطية) سيتخذون القرار السليم“.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا وسلطنة عمان، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في فيينا يومي الخميس والجمعة.

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