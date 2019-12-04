النفط يصعد قبل اجتماعات ”أوبك“ بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية

صعد النفط، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعات مرتقبة هذا الأسبوع لـ“أوبك“ وحلفائها بشأن تمديد قيود على الإنتاج لدعم السوق، بينما أظهرت بيانات للقطاع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع؛ ما ساهم في رفع الأسعار.

وبحلول الساعة الـ 07:06 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 44 سنتًا أو 0.7% إلى 61.26 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو 0.7% إلى 56.48 دولار.

وتناقش منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الموافقة على زيادة خفض إنتاج النفط هذا الأسبوع حين يجتمعون في فيينا، وفقًا للعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة.

وقال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي للصحفيين أمس الثلاثاء في فيينا، إن عددًا من الأعضاء الأساسيين يميلون إلى زيادة الخفض.

وتجتمع أوبك غدًا الخميس وبعد ذلك تجتمع أوبك+ يوم الجمعة. وتخفض أوبك+ الإمدادات منذ 2017، ومن المتوقع أن تُبقي على التخفيضات سارية لتخفيف أثر الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة.

وانخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي حسب معهد البترول الأمريكي. وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وهو ما يزيد عن مثلي المستوى المتوقع لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.