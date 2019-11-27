رخصة تشغيل أول محطة نووية بالإمارات قد تصدر بالربع الأول من 2020

قال مسؤول كبير في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات اليوم الأربعاء، إن رخصة تشغيل محطة براكة للطاقة النووية قد تصدر في الربع الأول من 2020، يعقبها بدء تشغيل أول مفاعل.

ومحطة براكة التي تصل تكلفتها إلى 24.4 مليار دولار هي أكبر مشروع نووي قيد الإنشاء، وستكون أول محطة من نوعها في العالم العربي، وستبلغ طاقة المحطة التي تضم أربعة مفاعلات في المجمل 5600 ميغاوات من الكهرباء.

وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة لرويترز على هامش مناسبة للقطاع، ”إذا لم يجدُّ جديد.. قد نكون في الربع الأول من العام المقبل، نعمل على ذلك“.

وتتولى شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) بناء محطة براكة، لكن مشاكل تتعلق بتدريب ما يكفي من الموظفين المحليين أرجأت بدء تشغيل المفاعل الأول بالمحطة بضع مرات.