العراق يعلن عن خطة لبناء 5 مصافٍ نفطية جديدة

أعلن العراق اليوم الاثنين، عن خطة لإنشاء 5 مصاف نفطية جديدة في بضع محافظات في إطار برنامج ضخم لإعادة تأهيل القطاع النفطي الذي عانى أضرارًا كبيرة بسبب الحروب.

وقال وكيل وزارة النفط لـشـؤون التصفية حامد الـزوبـعـي، إن الوزارة ”تعكف حاليًّا على اختيار عدد من الشركات العالمية المتخصصة لبناء المصافي التي ستبلغ طاقة إنتاجها المجمعة حوالي 790 ألف برميل يوميًّا“.

وأبلغ الزوبعي موقع ”الفرات“ الإخباري العراقي، أن المشاريع الخمسة ”سيتم تنفيذها عن طريق الاستثمار الخاص، وبـطـاقـات تـكـريـريـة مـخـتـلـفـة“، مـنـوهًـا بــأن وزارتـــه ”تــعــمــل حاليًّا عــلــى تــأهــيــل الـــشـــركـــات المــتــنــافــســة لبناء هذه المصافي“.

وأضـاف أن عمليات التأهيل ”تأتي لمعرفة قدرات الشركات التي ترغب بالاستثمار مـن الـجـانـب المــالــي، لا سـيـمـا أن عـمـلـيـات بـنـاء المـصـفـى تتطلب غـطـاءً مـالـيـًّا يـصـل إلــى ثلاثة مليارات دولار إضافة إلى ضمان التزام الشركات المتقدمة بالمدد الزمنية المحددة والإنجاز إضافة إلى الإمكانات الفنية لتلك الشركات“.

وذكـر الزوبعي أن المشروع المزمع إطلاقه يستهدف ”إنشاء مصفاة في كـركـوك بطاقة 70 ألـف برميل يوميًّا، وواسـط بطاقة 140 ألـف برميل يوميًّا، والناصرية بطاقة 140 ألـف برميل، والبصرة بطاقة 140 ألف برميل، والفاو بطاقة 300 ألف برميل يوميًّا“.

وتبلغ طاقة التكرير في العراق حاليًّا نحو 800 ألف برميل يوميًّا ويزيد احتياط الخام المثبت فيه على 140 مليار برميل وهو خامس أكبر احتياط نفط في العالم بعد احتياطات فنزويلا والسعودية وكندا وإيران.