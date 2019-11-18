العراق.. قطع الطرق المؤدية إلى حقول البصرة النفطية (صور)

قطع عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة، جنوب العراق، صباح اليوم الاثنين، الطرق المؤدية إلى المواقع والحقول النفطية في المحافظة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”عشرات المتظاهرين قاموا بقطع كافة الطرق المؤدية إلى المواقع والحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة”.

وأشارت المصادر إلى أنه ”تم قطع طريق مصفاة الشعيبة النفطي، وطريق مدينة البرجسية النفطية، والطريق المؤدية إلى منطقة الرميلة، والطريق المؤدية لمنطقة بئر 20 النفطية“.

وأضافت المصادر أن ”المتظاهرين قاموا أيضا بقطع الطريق أمام حقل بن عمر النفطي في منطقة الدير شمالي البصرة ومنع الموظفين من الوصول إليه“.

وتابعت أن ”المعتصمين في منطقة خور الزبير يقطعون كافة الطرق المؤدية لمعمل الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت، كما قام المعتصمون بقطع كافة الطرق المؤدية لميناءي خور الزبير وميناء أم قصر“.

ويشهد العراق منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تظاهرات شعبية عارمة، بدأت احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، وتحولت فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب 300 شخص، وإصابة 12 ألفًا آخرين بجروح، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.