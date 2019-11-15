السعودية ستدشن مشروع سكاكا للطاقة الشمسية قبل نهاية العام‎

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أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن منطقة الجوف في المملكة ستدشن أولى مشاريعها للطاقة المتجددة قبل نهاية العام. وقال محمد بن عبد الله أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور إن مشروع ”سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية“، وهو مشروع مستقل لتوليد الكهرباء، البالغة قدرته 300 ميجاوات سيولد طاقة نظيفة كافية لتزويد 45 ألف وحدة سكنية بالكهرباء في…