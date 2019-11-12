إغلاق إسرائيل لمعابر غزة يهدد بأزمة طاقة في القطاع

حذر عضو مجلس إدارة جميعة أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة، محمود الشوا، من أزمتي وقود وغاز في القطاع نتيجة إغلاق إسرائيل معابر القطاع، خاصة أن الشركات لا تمتلك القدرة على تخزين كميات كبيرة.

وقال الشوا، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن قطاع غزة يعتمد على الكميات التي تدخل يوميًا عبر المعابر الإسرائيلية، نافيًا وجود أي مخزون لدى شراكات البترول والغاز.

وأضاف: ”شركات البترول والغاز لا تمتلك القدرة على تخزين كميات كبيرة، وتعتمد على الكميات اليومية التي يسمح الاحتلال بإدخالها للقطاع؛ الأمر الذي سيؤدي إلى نفاد الكميات المتوفرة خلال يومين فقط“.

وأشار الشوا إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا 300 ألف طن من غاز المنازل و450 ألف لتر وقود، مبينًا أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على مختلف القطاعات في غزة وسيؤدي إلى شلل بالحياة العامة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء، إغلاق معابر قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد، بعد ساعات من اغتيال القيادي العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، في القطاع.