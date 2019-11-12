الطيران الإسرائيلي يواصل قصف غزة

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قصف أهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء غزة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن الطيران الإسرائيلي دمر منزلًا بالكامل في منطقة العمور في مدينة خانيونس جنوب القطاع، كما قصفت موقعًا عسكريًا في منطقة النصيرات وسط القطاع يتبع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عددًا من القذائف تجاه أراضٍ زراعية شمال قطاع غزة، كما أطلقت بالونات حرارية في سماء مدينة بيت لاهيا لاستكشاف الحدود.

ويشهد قطاع غزة موجة من التصعيد منذ ساعات، فجر يوم الثلاثاء، عقب اغتيال إسرائيل للقيادي في سرايا القدس بهاء أبوالعطا، بالتزامن مع محاولة اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري في دمشق.

وردّت الفصائل الفلسطينية بقصف عدد من المدن بصواريخ مختلفة، عقب استشهاد 5 فلسطينيين، حيث أصابت الصواريخ: سديروت، وعسقلان، وتل أبيب، وإسدود، فيما أُصيب 30 إسرائيليًا، جراء عمليات القصف هذه.