”دانة غاز“ الإماراتية تعلن انتهاء أزمة مستحقاتها المتأخرة لدى مصر

أعلنت شركة ”دانة غاز“ الإماراتية، عن انتهاء أزمة مستحقاتها المالية المتأخرة في مصر، بعد استلامها 105 ملايين دولار عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2019.

وكشفت الشركة في بيان لها يوم الأحد، عن نمو حصتها من الدفعات المستلمة عن مستحقاتها في مصر والإمارات، وحصتها من مبيعات ”بيرل بتروليوم“ في إقليم كردستان العراق، بنسبة 16.7% على أساس سنوي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 لتصل إلى 230 مليون دولار أمريكي.

يأتي ذلك بعدما قررت الشركة الإماراتية من قبل وقف عملياتها مؤقتًا في مصر حتى استلام مستحقاتها المتأخرة.

من جانبه، قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لـ“دانة غاز“: ”سعداء بنمو حصتنا من الدفعات المستلمة عن مبيعات بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي تعود بشكل رئيسي لزيادة الإنتاج والدفعات المنتظمة من حكومة الإقليم“.

وبلغت قيمة الدفعات النقدية التي استلمتها شركة ”دانة غاز“ من عملياتها في مصر 105 ملايين دولار خلال هذه الفترة، مقارنة بـ111 مليون دولار من الدفعات المستلمة عن نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة عن عملياتها في دولة الإمارات 7.3 ملايين دولار.

وكانت ”دانة غاز“ أكبر شركة بقطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، قد فوضت بنك الاستثمار ”تيودور بيكرينغ هولت آند كو“ لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، في الوقت الذي تتحول فيه الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.