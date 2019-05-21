”دانة غاز“ تبدأ أعمال حفر بئر استكشافية بحرية في مصر

بدأت شركة ”دانة غاز”، أكبر وأول شركة إقليمية من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، أعمال حفر بئر استكشافية بحرية ذات إمكانات كبيرة في شرق البحر المتوسط بمنطقة امتياز بمصر.

وشرعت الشركة بأعمال حفر أول آبارها الاستكشافية في المياه العميقة ”ميراك-1“ في المناطق البحرية في مصر في الـ 20 من مايو/ أيار الجاري.

وسيتم حفر بئر ”ميراك-1“ من خلال سفينة حفر تانجستين اكسبلورر من الجيل السادس، وذلك بموجب عقد مع شركة ”أدفانتج دريلينج سرفيسيز“.

ومن المتوقع أن يستغرق اكتمال أعمال الحفر حوالي 70 يومًا.

ويقع موقع الحفر على عمق 775 مترًا في منطقة امتياز شمال العريش البحرية المعروفة أيضًا بالقطاع السادس.

وفي حال كانت نتائج الحفر إيجابية، فإنه من الممكن أن يصل حجم الموارد المحتمل استخراجها من البئر إلى 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتعتزم الشركة -أيضًا- حفر المزيد من الآبار الاستكشافية والتقييمية.