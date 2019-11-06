”أرامكو“ تدعو ”بتروناس“ الماليزية للمشاركة في الطرح‎ العام الأولي

كشفت شركة النفط والغاز الحكومية الماليزية ”بتروناس“ الأربعاء، عن أن شركة ”أرامكو“ السعودية خاطبتها للمشاركة في الطرح العام الأولي لها، في تحرك قد يُساهم في تعزيز العلاقات بين الشركتين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، ”إن الحكومة السعودية تخطط لبيع 2% من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في إدراج محلي في 11 ديسمبر/كانون الأول“، مضيفة أنه ”تمت مخاطبتنا مؤخرا من جانب ممثلين لأرامكو السعودية لدراسة مشاركة بتروناس في عملية طرحها العام الأولي، لكننا لن نقدم مزيدا من التعليقات على هذا الأمر في الوقت الراهن“.

يأتي التواصل في الوقت الذي تقترب فيه ”بتروناس“ من بدء التشغيل التجاري لمشروع تكرير وبتروكيماويات حجمه 27 مليار دولار شيدته بالاشتراك مع ”أرامكو“ جنوب ماليزيا.