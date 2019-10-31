ماليزيا تبدأ إجراءات افتتاح سفارتها لدى فلسطين

أعلنت الحكومة الماليزية أنها بدأت مع السلطات الأردنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فتح السفارة الماليزية لدى فلسطين في عمّان.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبدالله، في تصريحات صحفية، الخميس.

وقال عبدالله إن وزارته جمعت مع نظيرتها الأردنية المعلومات اللازمة لفتح السفارة، وإن العملية ستبدأ في وقت قريب.

وردًا على سؤال حول سبب رغبتهم في فتح السفارة بالأردن، أشار الوزير الماليزي إلى أن حكومة بلاده ترى أنه من الأفضل اختيار عمّان؛ لأن ماليزيا ليست لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأوضح أنه إذا تم فتح السفارة في مدينة رام الله الفلسطينية، فإن ماليزيا ستكون مضطرة للتعامل مع إسرائيل للقيام بالإجراءات الرسمية اللوجستية والإدارية.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، في كلمة له خلال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز في باكو، عزم بلاده افتتاح سفارة لدى فلسطين، في الأردن.

وقال: ”نعلم أن إسرائيل لن تسمح بافتتاح سفارة ماليزية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق سنفتتح سفارتنا في الأردن“، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لفلسطين.