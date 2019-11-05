النفط يتراجع بعد مكاسب مدفوعة بتفاؤل إزاء التجارة

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يُبقي المستثمرون فيه أنظارهم على بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وآمال بشأن إبرام واشنطن وبكين اتفاقًا تجاريًا.

وبحلول الساعة 07:39 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 62.12 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 9 سنتات إلى 56.45 دولار للبرميل. وربحت العقود 0.6% يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تكون مخزنات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تكون مخزونات المنتجات النفطية انخفضت، بحسب ما أظهره استطلاع رأي مبدئي أجرته رويترز يوم الاثنين.

وتلقى النفط الدعم من آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، مما قد يعزز الطلب.

ويتابع مستثمرو النفط عن كثب الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية السعودية ”أرامكو“ السعودية والمتوقع أن يكون أكبر إدراج في العالم.

وعلى جانب الإمدادات، خفضت روسيا إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي من 11.25 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/ أيلول، لكنها فوتت مجددًا تعهدها بموجب اتفاق لكبح الإنتاج.

وتنفذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار المجموعة المعروفة باسم (أوبك+)، منذ يناير/ كانون الثاني، اتفاقًا لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميًا.