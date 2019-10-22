أسعار النفط تهبط وسط مخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي

هبطت أسعار النفط الثلاثاء مع استمرار المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قد يضر بالطلب ليغطي على بعض بوادر التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 10 سنتات أو 0.2% إلى 58.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 12 سنتًا ما يوازي 0.2% إلى 53.19 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب وإن المفاوضين من البلدين يعملون علي بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.

وكتب بنك ”إيه.إن.زد“ في مذكرة: ”يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاقات تجارية بين الولايات المتحدة والصين“.

وفقد برنت 22% منذ ذروته في أبريل نيسان، بينما خسر الخام الأمريكي 20%.

واليوم، قلص ”غولدمان ساكس“ توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميًا من 1.4 مليون برميل في وقت سابق. كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميًا مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميًا.