الصين تتخلص من قروض متعثرة بقيمة 1.4 تريليون يوان

الصين تتخلص من قروض متعثرة بقيمة 1.4 تريليون يوان

المصدر: رويترز

قال هوانغ هونغ نائب رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، إن القطاع المصرفي في البلاد تخلص من قروض متعثرة قيمتها 1.4 تريليون يوان (197.97 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول.

وأضاف تشو شو مين، وهو نائب آخر لرئيس اللجنة، إن ”القروض القائمة المقدمة من أكبر 5 بنوك في الصين إلى الشركات الصغيرة بلغت 2.52 تريليون يوان بنهاية سبتمبر/أيلول، بارتفاع نسبته 47.9% عما كانت عليه في نهاية 2018″.

وتابع المسؤول الصيني: ”اللجنة تدرس أيضًا خططًا لتحويل مقرضي الند للند ومنصات الإقراض الإلكتروني إلى مقدمي قروض متناهية الصغر“.

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