الصين تتخلص من قروض متعثرة بقيمة 1.4 تريليون يوان

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قال هوانغ هونغ نائب رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، إن القطاع المصرفي في البلاد تخلص من قروض متعثرة قيمتها 1.4 تريليون يوان (197.97 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول. وأضاف تشو شو مين، وهو نائب آخر لرئيس اللجنة، إن ”القروض القائمة المقدمة من أكبر 5 بنوك في الصين إلى الشركات الصغيرة…