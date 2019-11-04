انخفاض صادرات النفط العماني إلى الهند .. وارتفاع حاد لليابان وكوريا الجنوبية

انخفضت صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام إلى الهند نحو الثلث، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق ما أفادت به بيانات رسمية.

وقالت وزارة النفط العُمانية، في تقرير اليوم الاثنين، إن ”الانخفاض تم تعويضه بالزيادة الحادة في الصادرات إلى اليابان وكوريا الجنوبية“.

وأضاف التقرير أن ”إجمالي صادرات السلطنة من النفط انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 222.378 مليون برميل في أول 9 أشهر من العام الجاري، من حوالي 222.570 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي“.

وبين تقرير الوزارة أن ”صادرات النفط للهند انخفضت بنسبة 30.3% إلى 13.77 مليون برميل“.

وأشار إلى أن ”الصادرات للصين، أكبر مستورد للنفط العُماني، تراجعت أيضًا بنسبة 8.3% إلى 164.79 مليون برميل، مستحوذة على نحو 73% من إجمالي الصادرات النفطية للسلطنة“.

وأوضح أن ”الصادرات النفطية لكوريا الجنوبية قفزت بأكثر من سبعة أضعاف إلى 7.487 مليون برميل من مليون برميل، وارتفعت الصادرات لليابان بنسبة كبيرة بلغت نحو 44% إلى حوالي 19.4 مليون برميل“.

ويقدر الاحتياط المثبت للسلطنة من النفط الخام بنحو 5.5 مليار برميل تكفيها لحوالي 15 سنة بمعدل الإنتاج الحالي.