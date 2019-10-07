انخفاض في حجم صادرات نفط سلطنة عُمان إلى الصين والهند

زادت سلطنة عمان من صادراتها النفطية لكل من اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير خلال الشهور الثمانية الماضية، في مقابل انخفاض صادراتها الى الصين والهند، وهما الدولتان اللتان تعتبران من أبرز الزبائن النفطيين للسلطنة.

وبحسب النشرة الشهرية لشهر أيلول/ سبتمبر التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن صادرات النفط لليابان قفزت بنحو 53% إلى 17.53 مليون برميل في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت نحو 11.45 مليون برميل.

وارتفعت صادرات النفط لكوريا الجنوبية بأكثر من خمسة أضعاف إلى 5.12 مليون برميل من نحو مليون برميل في نفس الفترة، في حين تراجعت صادرات النفط للهند بحوالي 31% الى 13.27 مليون برميل من 19.25 مليون برميل.

وانخفضت صادرات نفط السلطنة للصين، أكبر مستورد للنفط العماني، بنحو6.7% الى 144.69 مليون برميل من حوالي 155.16 مليون برميل مستحوذة على أكثر من 70% من إجمالي صادرات نفط السلطنة البالغة 196.59 مليون برميل في الثمانية شهور الأولى من العام الحالي وفقًا للتقرير.

وأنتجت سلطنة عمان، نحو 970500 برميل يوميًا في الثمانية شهورالأولى من العام الحالي مقابل 970200 برميل يوميًا في نفس الفترة من العام الماضي.

وتبلغ احتياطيات سلطنة عمان من النفط حوالي 5 مليارات برميل، وهي كمية يقدر أنها تكفي لمدة 14 سنة مقبلة، بمعدل الإنتاج الحالي وسط غياب أي اكتشافات مهمة.