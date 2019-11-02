إيران تبرم اتفاقًا مبدئيًا لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن طهران أبرمت اتفاقًا مبدئيًا مع دمشق، السبت، لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية حيث تسعى إيران لتعميق دورها الاقتصادي في سوريا، بعد أعوام من الحرب الأهلية.

وذكرت الوكالة أن ”وزيري الكهرباء في البلدين وقعا مذكرة تفاهم في طهران تشمل تشييد محطات كهرباء وخطوط نقل وتقليص الخسائر في شبكة الكهرباء السورية وإمكانية ربط شبكة الكهرباء بالبلدين عبر العراق“.

ولم يذكر التقرير قيمة الاتفاق.

ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي قوله إن ”شبكة الكهرباء السورية تعرضت لتلفيات بنسبة 50%“، مضيفًا أن ”دور إيران مهم في إعادة بنائها“.

ومنذ 2012 على الأقل تقدم إيران دعمًا عسكريًا مهمًا لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مما ساعد نظامه في استعادة السيطرة على أنحاء من البلاد، ويقول خبراء إيرانيون إن طهران تأمل الآن أن تحصد مكاسب مالية.