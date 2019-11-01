انخفاض صادرات النفط في موانئ العراق الجنوبية

ذكرت وزارة النفط في العراق، يوم الجمعة، أن صادرات البلاد النفطية انخفضت إلى 3.447 مليون برميل يوميًا، في أكتوبر تشرين الأول، من 3.576 مليون برميل يوميًا، في سبتمبر أيلول.

وقالت الوزارة في بيان، إن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد تراجعت إلى 3.34 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 3.434 مليون برميل يوميًا.

وأشار البيان، إلى أن متوسط الشحنات من حقول نفط كركوك بشمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، بلغ حوالي 83 ألفًا و220 برميلًا يوميًا، لافتة إلى أن التسليمات بالشاحنات إلى الأردن كانت عند عشرة آلاف برميل يوميًا.

وكشفت الوزارة أن متوسط أسعار البيع في أكتوبر/تشرين الأول بلغ 57.153 دولار للبرميل، وهو ما تمخض عن إيرادات بحوالي 6.107 مليار دولار.

ويواصل العراق الإنتاج دون طاقته البالغة حوالي 5 ملايين برميل يوميًا، بما يتماشى مع اتفاق لخفض الإنتاج، مبرم بين أوبك ومنتجين من خارجها، مثل روسيا؛ بهدف دعم الأسعار.