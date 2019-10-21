”دراجون أويل“ تشتري حقوق امتياز ”بي بي“ النفطية في مصر

أعلنت شركة ”دراجون أويل“ المحدودة، منصة التنقيب والإنتاج والمملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية ”إينوك“، عن شراء حقوق امتياز شركة ”بي بي“ في حقول مناطق خليج السويس بمصر، بعد الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة ”دراجون أويل“ هي شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلًا من شركة ”بي بي“ في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس ”جابكو“ بالعمليات نيابة عن الهيئة والمقاول.

وكشفت الشركة في بيان صدر عنها، أن ”إتمام صفقة الشراء يعزز الإنتاج الاستراتيجي للشركة واستثماراتها في عدد من مناطق ودول العالم مثل تركمنستان والعراق وأفغانستان، ليصل الإنتاج اليومي للشركة الذي يقدر بـ 150 ألف برميل يوميًا تقريبًا، حيث يعتبر أن هذا الإنتاج من ضمن استراتيجية شركة دراجون أويل للوصول إلى إنتاج 300 ألف برميل مكافئ في اليوم بحلول سنة 2026 ”.

وتنتج شركة ”جابكو“ بمصر حاليًا 60 ألف برميل يوميًا من خلال 11 منطقة امتياز والإنتاج المستدام المستهدف يقدر بـ 75000 برميل بحلول 2021.

وتخطط ”دراجون أويل“ إلى تعزيز الإنتاج إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يوميًا عن طريق زيادة نشاط الحفر والاستثمار بطريقة تقنية والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج إلى السنوات العشر المقبلة، من خلال ضخ استثمارات تصل إلى حوالي مليار دولار خلال خمس سنوات قادمة.

وتأتي تلك الصفقة المهمة لـ“دراجون أويل“، بعد النجاحات التي حققها الاستثمار بقطاع البترول المصري في الفترة الأخيرة، التي كان لها الأثر الإيجابي في جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول المصري وكانت هي الدافع الرئيسي للدخول في هذه الصفقة.