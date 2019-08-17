السيسي يعيّن رئيسًا جديدًا لهيئة قناة السويس

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش الذي انتهت فترته بعد 7 سنوات تولى خلالها رئاسة الهيئة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، كما قرر السيسي تعيين المهندس يحيى زكي رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وترقى ربيع الذي شغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس منذ 2016، في المناصب القيادية داخل القوات البحرية، حيث تولى منصب قائد القوات البحرية في 2015، وجرى ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه، وحصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة في ثورة يناير وميدالية 30 يونيو.

يذكر أن الفريق مهاب مميش شغل رئيس هيئة قناة السويس منذ 2012، وشهدت فترة توليه رئاسة الهيئة عمليات حفر قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في 2015.