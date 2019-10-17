أمريكا تمدد السماح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها وافقت على السماح للعراق باستمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 120 يومًا.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنّ ”الإعفاء يضمن أن يكون بمقدور العراق تلبية حاجاته من الطاقة في الأجل القصير، بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية“.

وأضاف البيان: ”نحن على تواصل منتظم مع الحكومة العراقية لدعم إجراءات تحسين استقلالية العراق في الطاقة“.

وبينما تحث الإدارة الأمريكية العراق على إيجاد موارد بديلة، فإنها تمضي قدمًا في حملة لممارسة أقصى الضغط على إيران.

ويقول العراق إنه سيجد صعوبة في توليد إمدادات كافية من الكهرباء ما لم يواصل استخدام الغاز الإيراني 3 إلى 4 سنوات.

وقال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، الشهر الماضي، إن العراق لديه الآن قدرات لتوليد 18 ألف ميغاوات، مقارنة بـ12 ألفًا إلى 15 ألف ميغاوات العام الماضي، لكنها ما زالت أقل من ذروة الطلب، الذي قد يصل إلى حوالي 25 ألف ميغاوات ويرتفع كل عام.

وأضاف أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار لتطوير شبكة عمرها 50 عامًا، وفقدت 25% من قدراتها، بسبب هجمات شنها تنظيم ”داعش“.