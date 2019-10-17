إيران تطلق خطًا ملاحيًا مع قطر

كشف مدير هيئة الموانئ والملاحة البحرية في مدينة بوشهر الإيرانية، سياوش أرجمند زادة، الخميس، عن إطلاق خط ملاحي بين بوشهر وقطر بهدف تنشيط حركة التجارة والسياحة بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن أرجمند زادة، قوله خلال اجتماع مع وزير الصناعة الإيراني، رضا رحماني:“تم إطلاق خط ملاحي بين بوشهر وقطر، وذلك بعد الاتفاق على استثمار القطاع الخاص القطري في هذا الخط وإشراف هيئة الموانئ والملاحة الإيرانية“.

وأشار أرجمند إلى إطلاق سفينة جراند فيري المملوكة للقطاع الخاص القطري من بوشهر باتجاه الدوحة، لافتًا إلى أن السفينة قادرة على حمل أكثر من طنين من البضائع، فيما تحتوي على 500 سرير في 250 غرفة و1300 كرسي يحمل مسافرين في قطاع السياحة البحرية.

واعتبر مدير هيئة الموانئ والملاحة البحرية أن تفعيل الخط الملاحي بين طهران والدوحة سيعمل على نمو حركة التجارة والسياحة لمدينة بوشهر، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ شبه الرسمية.

من جهته، لفت وزير الصناعة الإيراني، خلال كلمته أمام عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين إلى أن السفينة جراند فيري ربما تواجه مشكلات خلال رحلتها من بوشهر إلى الدوحة في رحلتها التي تستغرق 12 ساعة، حيث قد تتعرض لأزمة في عملية التزويد بالوقود.

وكان مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، هادي حق شناس، كشف في أغسطس العام الماضي، أن قطر تقدمت بطلب إلى إيران لتنشيط خطوط الملاحة البحرية معها.