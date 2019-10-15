إيران توضح موقف التسرب النفطي من الناقلة ”سابيتي“

نفت الشركة الوطنية للنفط الإيرانية اليوم الثلاثاء، المعلومات الواردة بشأن استمرار تسرب النفط من ناقلة ”سابيتي“، التي قالت طهران إنها تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر بصاروخين.

وقالت الشركة الإيرانية، في بيان، إن ”الأنباء ومقاطع الفيديو، التي تتحدث عن استمرار تسرب النفط من سفينة سابيتي والتسبب في تلوث بيئي، غير صحيحة“.

وفي وقت سابق، أكدت الشركة أن الناقلة تواصل مسيرتها نحو المياه الإيرانية، بعدما تعرضت الجمعة الماضية لهجوم على مسافة 96 من ميناء جدة السعودي.

وكانت الناقلة ”سابيتي“ تحمل 140 طنًا من النفط الخام دون تحديد الوجهة التي كانت تقصدها في ظل العقوبات الأمريكية، التي جرى فرضها على صادرات النفط الإيرانية في شهر آيار/مايو الماضي، بعدما أنهت واشنطن الإعفاءات لثماني دول كانت تشتري النفط من إيران، من بينها الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية.