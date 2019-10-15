طهران: كوريا الجنوبية تحظر تصدير الدواء إلى إيران

قال مدير عام منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، غلام حسين مهر عليان، الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية قامت بوقف تصدير الأدوية إلى إيران في إطار العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقال عليان لوكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، إنه ”بناءً على تحقيقاتنا، وجدنا أن حكومة كوريا الجنوبية قد حظرت أخيرًا تصدير الأدوية والمواد الخام لصناعة الأدوية إلى إيران“.

ووصف عليان الإجراء الذي اتخذته كوريا الجنوبية بأنه ”خطوة غير أخلاقية ولا إنسانية“، مبينًا أنه ”على الرغم من أن إيران لديها موارد من النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية، إلا أنها تصرفت بطريقة غير أخلاقية في مواجهة العقوبات الجبانة ضد إيران“.

وفي آب/أغسطس الماضي، اعترف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، بأن بلاده تواجه مشاكل خطيرة في توريد الأدوية والإمدادات الطبية بسبب العقوبات الأمريكية ضد البلاد، واصفًا العقوبات المفروضة على القطاع الصحي بأنها ”جريمة ضد الإنسانية، وعلى الرغم من أن إدارة واشنطن تزعم أن العقوبات ضد إيران لا تشمل المواد الغذائية والأدوية، فإن إيران تواجه صعوبات في توفير المعدات الطبية بسبب العقوبات المصرفية وحواجز الوصول إلى الدولار“.