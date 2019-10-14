أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أنّ شركة ”غازبروم الروسية ”مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية في مجال الغاز الطبيعي.

وقال نوفاك في مقابلة نشرتها صحيفة ”آراب نيوز“ السعودية، اليوم الاثنين، إنّ ”روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة“.

وأضاف أنّ ”شركات نفط وغاز روسية كثيرة مثل غازبروم وسيبور؛ تبدي اهتمامًا بالتعاون مع الشركات السعودية“، مشيرًا إلى أنّ ”البلدين يدرسان إقامة مؤسسة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة“.

ومن المقرر أن يصل بوتين، إلى الرياض في وقت لاحق اليوم الاثنين، وسيزور أيضًا الإمارات غدًا الثلاثاء.