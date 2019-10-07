توسك: أنشطة ”التنقيب غير المشروع“ تقوض علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي‎

توسك: أنشطة ”التنقيب غير المشروع“ تقوض علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي‎

المصدر: رويترز

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، إن أنشطة التنقيب التركية ستلحق الضرر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أعلنت أنقرة أنها ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص.

وقال توسك على ”تويتر“: ”أنشطة التنقيب غير المشروع المستمرة التي تنفذها تركيا ليس من شأنها سوى تقويض علاقات الجوار الطيبة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا“. مضيفًا: ”يقف الاتحاد الأوروبي متحدًا وراء قبرص“.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز: إن سفينة الحفر التركية ياووز ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص، اليوم الإثنين أو غدًا الثلاثاء، في خطوة صعدت التوتر مع أنقرة التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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