بعد توقيع اتفاق مع اليونان.. بومبيو يحذر تركيا من التنقيب غير المشروع

المصدر: أ ف ب

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت، أنقرة من مغبة الاستمرار بأنشطة التنقيب غير القانونية شرق البحر المتوسط.

وعقب توقيع بومبيو على اتفاق لتعزيز التعاون الأمريكي اليوناني في أثينا،أكد بأن بلاده أوصلت رسالة للأتراك تبلغهم بأن ”عمليات التنقيب غير القانونية مرفوضة وسنواصل القيام بتحرك دبلوماسي بحيث نتأكد من أن الأنشطة (في المنطقة) قانونية“.

بدوره تطرق رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال محادثاته مع بومبيو الى الوضع المتوتر في شرق المتوسط، حيث تتهم قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، تركيا بالقيام بعمليات تنقيب غير قانونية.

وقال ميتسوتاكيس في مستهل لقائه بومبيو، إن ”قبرص طلبت تطبيق القانون الدولي وأنتظر مساهمة إيجابية من الولايات المتحدة للمساعدة في إيجاد مناخ مثمر أكثر في المنطقة“.

وندد الاتحاد الأوروبي مرارًا بما تقوم به تركيا في المنطقة، لكن أنقرة أرسلت أخيرًا سفينة تنقيب جديدة الى الرقعة السابعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص، علمًا بأن رخص تنقيب في هذه المنطقة سبق أن منحت لمجموعتي توتال الفرنسية وايني الإيطالية.

وأعلن بومبيو، أن ”اليونان يمكن أن تؤدي دورًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، وأن تكون ركنًا للاستقرار“.

وستوسع واشنطن وجودها في وسط اليونان،خصوصًا في لاريسا حيث المقر العام لحلف شمال الأطلسي في المنطقة، وفق وسائل الإعلام اليونانية.

ويختتم بومبيو بعد ظهر الأحد زيارته لأثينا، محطته الأخيرة ضمن جولة قادته إلى إيطاليا والبلقان حيث يسعى الغربيون إلى احتواء النفوذ الروسي.