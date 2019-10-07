تباين أسعار النفط وسط آمال حذرة قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

تباينت أسعار النفط يوم الاثنين، وسط آمال حذرة من جانب المتعاملين لحدوث تعاف بعد خسائر الأسبوع الماضي في حالة إحراز تقدم بالمحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى خلفية تباطؤ اقتصادي عالمي يضغط على الطلب المستقبلي على النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، سنتًا واحدًا، لتصل إلى 58.36 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 06:56 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 52.85 دولار.

واختتم العقدان الأسبوع الماضي على تراجع بأكثر من 5% بعد بيانات محبطة لقطاعي الصناعة في الولايات المتحدة والصين؛ إذ أضر الخلاف المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم بالنمو العالمي ورفع خطر حدوث ركود.

ويجتمع مسؤولون صينيون وأمريكيون في واشنطن يومي الـ 10 والـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول في محاولة جديدة ومرتقبة للتوصل لاتفاق بين البلدين.

وعلى جانب الإمدادات، فإن استئناف السعودية الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع عقب هجوم على منشأتي نفط في الـ 14 من سبتمبر/ أيلول، فرض ضغطًا نزوليًّا على أسعار النفط رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وفي العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أسفرت عن قتلى تمثل أكبر تحد أمني وسياسي يواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي تتولى السلطة منذ عام.

وقال أيهم كامل المدير المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة ”أوراسيا“ في مذكرة، إن صادرات العراق النفطية البالغة 3.43 مليون برميل يوميًّا من مرافئ البصرة، قد تتعطل إذا استمر عدم الاستقرار لأسابيع.

وسعر برنت الحالي منخفض نحو 23% عن ذروة عام 2019 عند 75.60 دولار التي سُجلت في أبريل/ نيسان.