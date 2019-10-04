الإكوادور تتوقع ارتفاع إنتاجها النفطي بعد الانسحاب من ”أوبك“

قال وزير الطاقة الإكوادوري، كارلوس بيريز، إن بلاده تتوقع ارتفاع إنتاجها النفطي إلى 590 ألف برميل يوميًا في عام 2020، بعد الانسحاب المزمع من منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك”.

وتنسحب الإكوادور من ”أوبك“ للتحرر من قيود الحصص وزيادة الإنتاج في ظل أزمة سيولة.

وأشار إلى أن الانسحاب من المنظمة، التي تضم 14 عضوًا، بات ضروريًا؛ لأن الإكوادور تنتج 548 ألف برميل يوميًا، بما يزيد على حصتها طبقًا لاتفاق ”أوبك“ البالغة 528 ألف برميل يوميًا، وتشعر أنه من الخطأ ألا تمتثل للاتفاق.

وأضاف الوزير: ”لم يوجهوا إلينا اللوم، لكننا نشعر بعدم الراحة إزاء عدم احترام الاتفاقات“.

وتابع: ”نأمل في الوصول إلى 560 ألف برمل يوميًا هذا العام، وفي العام المقبل سنصل إلى متوسط 590 ألف برميل يوميًا، نحتاج إلى زيادة الإنتاج بسبب الوضع الاقتصادي، ولكي يكون لدينا المال الكافي للاستثمارات“.

وتعاني الإكوادور من عجز كبير بالموازنة وعبء ثقيل من الديون الخارجية، وتوصلت إلى اتفاق بقيمة 4.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في شهر فبراير/شباط الماضي، وخفضت دعم الوقود هذا الأسبوع ضمن حزمة إجراءات أدت إلى أكبر احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ سنوات.