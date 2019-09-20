إدارة الطاقة: الصين تملك إجمالي مخزونات نفط يكفي 80 يومًا

قال مسؤول في الإدارة الوطنية للطاقة اليوم الجمعة، إن الصين تملك مخزونات نفط تكفي نحو 80 يومًا بما في ذلك المخزونات في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، ومخزون النفط لدى شركات النفط، والمخزونات التجارية.

وقال لي فولونج رئيس التطوير والتخطيط في الإدارة الوطنية للطاقة خلال مؤتمر صحفي إن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ستكمل تشييد المرحلة الثانية من مخازن النفط الإستراتيجية في 2020.

وقال لي إن الصين تملك نفطًا يكفي نحو 80 يومًا، بما يقل قليلاً عن مستوى 90 يومًا الذي توصي به وكالة الطاقة الدولية أعضاءها، وبكين ليست عضوًا في وكالة الطاقة الدولية.

وبناء على مستوى الواردات في الفترة بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب، فإن ثمانين يومًا من واردات النفط الصينية يعادل نحو 788 مليون برميل وفقًا لحسابات رويترز.

ونادرًا ما تفصح الصين عن معلومات بشأن مخزونات النفط، وأصدرت بكين آخر تحديث بشأن مخزونات الطوارئ النفطية لديها في ديسمبر كانون الأول 2017.

وقال تشانغ جيان هوا مدير الإدارة الوطنية للطاقة خلال نفس المؤتمر الصحفي إن الهجمات على منشأتي نفط في السعودية، أكبر مُصدر للخام في العالم، في الآونة الأخيرة لن تؤثر على إمدادات الصين من النفط.

وقال تشانغ: ”المسألة هي أننا لا نعتمد على دولة أو منطقة محددة بعينها، بالنظر إلى الوضع الحالي، حتى إذا هوجمت السعودية، لن يؤثر هذا على إمدادات الصين من النفط الخام“ مضيفًا أن بمقدور بكين ”استيراد كميات كبيرة من النفط والغاز“ من الولايات المتحدة إذا لم تكن هناك حرب تجارية.

وتتبع الإدارة الوطنية للطاقة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التي تشرف على التخطيط للاقتصاد الكلي في الصين.

وتضع الإدارة سياسات القطاع بما في ذلك خطط التطوير البالغ أجلها خمس سنوات لقطاعات النفط والغاز والفحم والطاقة المتجددة، كما تدير الإدارة أيضًا الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للبلاد.