”فوجي أويل“ اليابانية تشتري نفطًا من الشرق الأوسط للتحميل في نوفمبر

قالت مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن ”فوجي أويل“ اليابانية للتكرير، اشترت، هذا الأسبوع، ثلاث شحنات من نفط الشرق الأوسط للتحميل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعلاوات أعلى من الشهر السابق.

وأضافت المصادر، أن الشركة اشترت شحنتين من خام بانوكو العربي المتوسط، بعلاوة قدرها نحو 50 سنتًا للبرميل، فوق سعر البيع الرسمي للخام وشحنة من خام زاكوم العلوي بعلاوة 60 سنتًا تقريبًا للبرميل، فوق سعر البيع الرسمي للخام.

وقفزت العلاوات الفورية لنفط الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، في أعقاب هجوم على منشأتي نفط في السعودية، يوم السبت، تسبب في انخفاض إنتاج النفط في المملكة بنحو النصف.