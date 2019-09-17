أسعار النفط تخسر 6.4% بعد تطمينات سعودية بعودة الإمدادات

فقدت أسعار النفط الخام نحو 6.5% من قيمتها، بعد إعلان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، عودة الإمدادات النفطية لبلاده كما كانت قبل هجوم على منشآت نفطية تتبع ”أرامكو“.

وقال بن سلمان خلال مؤتمر صحفي من مدينة جدة السعودية، إن إمدادات النفط عادت لنشاطها لما كانت عليه قبل الهجوم على المجمعين.

وذكر أن شركة ”أرامكو“ ستفي بكامل إمداداتها خلال هذا الشهر، عبر السحب من المخزونات، وأن“إنتاجنا سيصل إلى 11 مليون برميل يوميًا مع نهاية الشهر الجاري“.

وبحلول الساعة (18:00 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 6.51% أو 4.10 دولار إلى 64.85 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 5.07% أو 3.18 دولار إلى 59.48 دولار للبرميل.

ووفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي، بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في شهر أغسطس/ آب الفائت، نحو 9.8 مليون برميل يوميًا، على أن يبلغ 12 مليونًا بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب الوزير السعودي.