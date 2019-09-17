روسيا: ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر بعد ”هجوم أرامكو“

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن ارتفاع أسعار النفط العالمية، كان متوقعًا بالنظر إلى أنّ الأسعار تعكس المخاطر بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية.

وأضاف أن ”الجميع توقعوا ارتفاع الأسعار بقدر ما يوم الاثنين، لأن الأسعار تأخذ في الحسبان الضبابية والمخاطر. أعتقد أن السوق ستتفاعل مع الموقف بناء على المعلومات القادمة من السعودية“.

وأوضح نوفاك، الذي كان يتحدث للصحفيين على متن طائرة في طريقه للعودة إلى موسكو من أنقرة مساء أمس الاثنين، أنه لم يكن لديه الوقت للحديث مع وزير الطاقة السعودي، حيث كان منشغلاً بمحادثات بين قادة روسيا وتركيا وإيران عُقدت يوم الاثنين.

وقال: ”يمكن أن نتحدث (لاحقًا). المختصون لدينا على اتصال“، وروسيا حليف للرياض في اتفاق عالمي لكبح الإمدادات.