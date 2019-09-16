”فورتيكس“: تحويل ناقلتي نفط فارغتين من ميناء سعودي

أظهرت بيانات من شركة ”فورتيكس“ للتحليلات، تحويل ناقلتي منتجات نفطية مكررة فارغتين على الأقل كانتا من المقرر أن يتم تحميلهما من ميناء الجبيل السعودي في الفترة بين منتصف شهر سبتمبر /أيلول الجاري وحتى نهايته.

جاء ذلك بعد هجمات على منشأتين نفطيتين لشركة ”أرامكو“ السعودية، السبت؛ مما أسفر عن خفض ما يزيد على نصف إنتاج المملكة وقلص معدلات تشغيل المصافي بمقدار غير معروف.

وغيرت الناقلة ”بولار كود“ وجهتها، يوم الأحد، من ميناء ”الجبيل“ إلى ميناء ”الرويس“ في الإمارات.

وقالت ”فورتيكس“، إنه كان من المقرر أن يتم تحميل الناقلة بمقدار 60 ألف طن من الديزل“، مضيفة أن ”الناقلة إس.تي.آي سبيجا غيرت مسارها أيضًا من الجبيل إلى سيكا على الساحل الغربي للهند. وكان من المقرر أن تحمل 90 ألف طن من الديزل في الجبيل“.

ويوجد في ميناءي ”الرويس“ و“سيكا“ عدد من كبرى مصافي تصدير الديزل.