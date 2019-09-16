تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن ”هجمات أرامكو“

كشف مصدر بالبيت الأبيض وصفته شبكة أخبار أمريكية بـ“المسؤول الكبير“، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة في الهجمات التي استهدفت منشأتين للنفط في المملكة العربية السعودية.

ونقلت شبكة ”إيه بي سي“ الإخبارية، عن المسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب قوله إن هناك قناعة رسمية، حتى لو لم تصدر بيانات رسمية، بأن ما تعرّضت له منشآت نفط ”أرامكو“ السعودية مطلع الأسبوع الحالي هو ”عمل إيراني له سوابق مماثلة“.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن إيران سبقت عملية أرامكو بعمليات مماثلة تضمنت حوالي 12 صاروخ كروز، وأكثر من 20 طائرة مسيّرة، وأن القصف كان يتم من مواقع إيرانية، لم يحددها ما إذا كات برية أو بحرية.

وكانت الشبكة الأمريكية نقلت عن مسؤول كبير، في وقت سابق أن إيران وليس الحوثيين هي المسؤولة مباشرة عن حادثة السبت الماضي، قائلًا: ”الحوثيون يدّعون شيئًا لم يعملوه“ كما قال.

وفي وقت لاحق على هذه الشهادة، نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدته التي تقول ”لا يوجد أي شاهد على أن الهجمات على أرامكو جاءت من اليمن“.