وزير الطاقة السعودي: مستعدون لإبقاء إنتاج النفط دون 10 ملايين برميل يوميًا

أكد وزير الطاقة السعودي، يوم الخميس، أن المملكة مستعدة لإبقاء إنتاجها من النفط دون 10 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية العام، وإبقاء الصادرات عند نحو 7 ملايين برميل يوميًا.

وخفضت السعودية إنتاجها من الخام بأكثر من المطلوب في اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك بهدف دعم أسعار النفط.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المحادثات مع الكويت بخصوص استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين ”إيجابية“، وإن هناك إرادة سياسية لتسوية المسائل ذات الصلة.

وأشار إلى أن الأمور ستتضح خلال شهرين، وأن حصة السعودية من الإنتاج ستبقى ضمن هدفها المحدد في اتفاق أوبك.

وأوقفت البلدان الإنتاج في هذه الحقول منذ أكثر من 4 سنوات، مما خفض الإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميًا، بما يعادل 0.5 % من إمدادات النفط العالمية.