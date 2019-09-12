تجاوزت السعودية.. أمريكا الأولى عالميًّا في تصدير النفط

أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن الصادرات الأمريكية من النفط الخام تجاوزت السعودية في شهر يونيو/حزيران، في ظاهرة استثنائية قد تستمر عدة أشهر.

وأشار التقرير الذي عرضته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، اليوم الخميس، أن فائض الإنتاج الأمريكي من الصخر الزيتي رفع حجم الصادرات الأمريكية الى حوالي 9 ملايين برميل يوميًّا في شهر يونيو/حزيران الماضي، لتتخطى بذلك الصادرات السعودية وتحتل المركزالأول عالميًّا.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ملتزمة في إنتاجها بما جرى الاتفاق عليه داخل منظمة ”أوبك“ ومع روسيا، وأنها جرّاء ذلك خفضت الإنتاج؛ لمواكبة تراجع الاستهلاك العالمي، تحت تأثير النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويتوقع التقرير استمرار الولايات المتحدة على رأس قائمة مصدري النفط خلال الأشهر المقبلة، وسط احتمالات بأن ترفع صادراتها بنسبة 33% مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك نتيجة استكمال البنية الأساسية للتصدير المقرر أن تنجزها في الربع الرابع من العام الحالي.