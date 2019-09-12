إنتاج إيران النفطي عند أدنى مستوى منذ 30 عامًا

قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن إنتاج إيران من النفط الخام خلال أغسطس/ آب الماضي، تراجع لأدنى مستوى منذ 30 عامًا، تحت ضغوطات العقوبات الأمريكية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، أن إنتاج إيران النفطي تراجع بـ 40 ألف برميل يوميًّا، إلى متوسط 2.19 مليون برميل يوميًّا خلال أغسطس الماضي.

والأربعاء، أورد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، أن إنتاج إيران النفطي تراجع في أغسطس الماضي إلى 2.19 مليون برميل يوميًّا، مقارنة بأكثر من 2.2 مليون برميل يوميًّا في يوليو/ تموز 2019.

ووفق تقرير الوكالة، فقد انسحب تراجع الإنتاج على الصادرات، التي هبطت بواقع 170 ألف برميل يوميًّا في أغسطس، إلى 200 ألف برميل.

يأتي ذلك، استمرارًا لأزمة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وطالت صناعة الخام في البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، أنهت واشنطن إعفاءات منحتها لبعض الدول لمواصلة استيراد النفط الإيراني في إطار سعيها إلى خفض مبيعات طهران من النفط إلى الصفر.

وقُبيل فرض العقوبات الأمريكية، كان متوسط الإنتاج النفطي اليومي لطهران عند 3.85 مليون برميل.