صعود أسعار النفط وسط موجة تقلبات بشأن العقوبات الأمريكية على إيران

صعدت عقود النفط الآجلة قليلًا في بداية تعاملات، اليوم الخميس، بعد هبوط حاد قبيل ختام جلسة الأربعاء، بعد ظهور تقرير يشير لاحتمالية خفض العقوبات الأمريكية على طهران.

وأورد تقرير لوكالة أنباء بلومبيرغ، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش تخفيف عقوبات بلاده على إيران، المفروضة منذ آب/أغسطس 2018.

وبسبب العقوبات الأمريكية، تراجع إنتاج إيران النفطي في آب/أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلى 2.19 مليون برميل يوميًّا.

وقبيل إغلاق جلسة الأربعاء، بلغ سعر خام برنت القياسي، 63.12 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع إلى 60.81 دولار في ختام الجلسة.

وبحلول الساعة الـ (06:05 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.51 % أو 31 سنتًا إلى 61.12 دولار للبرميل.

وفي الاتجاه ذاته، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.59 % أو 33 سنتًا إلى 56.06 دولار للبرميل.

وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعلان استئناف العقوبات على إيران خلال أيار/مايو 2018، كان متوسط إنتاج طهران النفطي 3.84 مليون برميل يوميًّا.