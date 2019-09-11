أسعار النفط تهبط بعد تقرير بأن ترامب يدرس تخفيف العقوبات على إيران‎

ارتدت أسعار النفط عن مكاسبها وهبطت بأكثر من اثنين في المئة أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، بعد تقرير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تخفيف العقوبات على إيران وهو ما قد يعزز إمدادات الخام في وقت يستمر فيه القلق بشأن الطلب العالمي على الطاقة.

وأشار متعاملون إلى تقرير من ”بلومبرغ“ بأن ترامب ناقش تخفيف العقوبات على إيران للمساعدة بضمان اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال التقرير إن مستشار الأمن القومي المقال جون بولتون عارض مثل هذه الخطوة.

وبحلول الساعة 1625 بتوقيت غرينتش، انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.42 دولار، أو 2.28 بالمئة إلى 60.96 دولار للبرميل، بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.57 دولار، أو 2.76 بالمئة، إلى 55.85 دولار للبرميل.