السفير الإيراني في لندن: شحنة ناقلة النفط ”آدريان دريا 1“ تم بيعها لشركة خاصة

قال السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، إن شحنة النفط التي كانت تحملها ناقلة النفط الإيرانية العملاقة ”آدريان دريا1“ تم بيعها إلى شركة خاصة، مشيرًا إلى أن ”إيران لم تخرق أي التزامات تعهدت فيها للحكومة البريطانية في هذا الصدد“.

ولم يكشف بعيدي نجاد، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“، اليوم الأربعاء، هوية تلك الشركة الخاصة التي قامت بشراء النفط الإيراني.

وأضاف وهو يتحدث عن قيام الخارجية البريطانية باستدعائه أمس الثلاثاء: ”إنه خلال اجتماعي مع وزير الخارجية البريطاني أمس، أشرت إلى أن إيران قامت ببيع شحنة النفط الموجودة على ناقلة آدريان دريا 1 إلى شركة خاصة عبر عرض البحر ولم تنتهك أي التزامات“.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، بسبب عدم التزام بلاده بالضمانات التي قدمتها بشأن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي تعهدت بعدم إفراغ حمولتها في سوريا.

وكانت الناقلة أدريان دريا 1 قد أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي، والتقطت أقمار صناعية صورًا لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.