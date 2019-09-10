وسط مطالبات بإغلاقه.. افتتاح أكبر معرض يضم أحدث التقنيات القتالية في لندن (صور)

افتتح اليوم الثلاثاء، المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن في مركز أكسيل شرق لندن، الذي يعتبر أكبر معرض للأسلحة في العالم، حيث يعرض مصنعو الأسلحة منتجاتهم للوفود القادمة من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز ما جاء في هذا المعرض هي الكاميرا العسكرية التي يمكن تركيبها على كلب، ومقاتلة نفاثة تبلغ تكلفتها 2 مليار جنيه إسترليني، وصواريخ بعيدة المدى يمكنها ضرب أهداف على بعد أكثر من 300 كيلومتر.

كما ضم المعرض مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية ذات التقنيات المتقدمة، ومن بينها أحدث ما تم اختراعه من صواريخ ودبابات وطائرات وقنابل يدوية وذخيرة.

ويأتي هذا الحدث بدعم من وزارة الدفاع وإدارة التجارة الدولية، التي لها جناح مخصص لتصدير الأسلحة، كما تم إدراج شركة بي إيه إي سيستمز العملاقة للدفاع البريطاني كشريك بلاتيني، بجانب شركة جينيرال ديناميكس الأمريكية، بينما سيكون للإمارات العربية المتحدة جناح خاص بها.

لكن المعرض أثار احتجاجات جماهيرية عديدة، حيث قام أكثر من 200 ناشط من مجموعات مناهضة لتجارة الأسلحة، بإغلاق الطرق المؤدية إلى المعرض ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة.

نتيجة ذلك تم اعتقال نحو 113 شخصًا لارتكابهم جرائم منها التعدي على ممتلكات الغير وتعطيل الطريق السريع، خلال الأسبوع الأخير من الاحتجاج، الذي يُعتقد أنه شارك فيه حوالي 2000 شخص.

وفي خطاب نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية قال صادق خان عمدة لندن الحالي والباكستاني الأصل، إنه قد طالب المنظمين بنقل المعرض خارج لندن، وكتب: ”لندن مدينة عالمية، تضم موطنًا للأفراد الذين فروا من الصراع وعانوا نتيجة الأسلحة، مثل تلك المعروضة في DSEI.