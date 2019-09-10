مسؤول: الولايات المتحدة تراقب شحنات النفط الإيرانية والصينية

قال مسؤول طاقة أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن شركات النفط الصينية مثل سينوبك وسنوك قلّصت شحناتها من النفط الإيراني، لكن من غير الواضح ما هي الأطراف الحكومية الصينية التي ربما مازالت تشتريه.

وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، في مقابلة صحفية إن شحنات النفط الإيراني ستخضع للمراقبة، وإن واشنطن ستدرس ”التصنيف“ أو الإدراج على القائمة السوداء لأي طرف ينتهك العقوبات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران، عضو أوبك، العام الماضي بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

وبغية وقف مبيعات إيران تمامًا، أنهت واشنطن في أيار/مايو الماضي إعفاءً كانت تمنحه لعدد من مستوردي النفط من طهران.

وقال برويليت ”سنواصل ‘حملة أقصى ضغط’ هذه لأننا نريد لإيران أن تتغير“.

وقال خلال زيارة إلى أبوظبي: ”في حالة تحديد أشخاص، فإن الخزانة ستصنفهم. هناك بعض الأسئلة بشأن من (في الصين) يقوم فعليًا بالشراء.. هل هي الحكومة الصينية التي تقوم بالشراء؟“.

وتابع: ”سينوبك وسنوك، شحناتهما تراجعت كثيرًا“.

ويتحاشى المشترون الصينيون شراء النفط الخام من فنزويلا وإيران بسبب العقوبات المتصاعدة المفروضة على البلدين من الولايات المتحدة.

لكن وسط التوتر التجاري المتنامي مع واشنطن، فرضت بكين في أواخر آب/أغسطس الماضي رسومًا قدرها 5% على واردات الخام الأمريكي للمرة الأولى، ودخلت حيز التنفيذ مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري.