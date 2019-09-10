رئيس وودسايد: طرح أرامكو الضخم سيضر بشركات الطاقة المنافسة‎

قال الرئيس التنفيذي لوودسايد الأسترالية إن بيع الأسهم الضخم في عملاق النفط أرامكو السعودية سيمتص السيولة من شركات الطاقة المنافسة، حيث سيعيد المستثمرون تخصيص الأموال في محافظهم المتقلصة لأسهم الوقود الأحفوري.

وأضاف بيتر كولمان أن التحديات التي ينطوي عليها الطرح العام الأولي لأرامكو أصبحت قضية مهمة للنقاش بين المصرفيين في بنوك الاستثمار مع إحياء المملكة فكرة جميع ما يصل إلى 100 مليار دولار من خلال إدراج أسهم لشركة الطاقة الوطنية العملاقة.

وقال كولمان على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي:“ما البديل الاستثماري أمامك؟ هل سندات الخزانة الأمريكية أك شركات (النفط والغاز) المتوسطة في الولايات المتحدة؟“

وتابع كولمان، الذي يرأس أكبر شركة مستقلة للنفط والغاز في أستراليا:“وهنا تأتي أرامكو – شركة عالمية رائدة من جوانب عدة وتزداد الآن تكاملًا رأسيًا، مما يحسن قدرتهم على دفع توزيعات أرباح مستقرة على مدى فترة طويلة، فجأة أصبح ذلك فرصة استثمار لا تقاوم.“

وقال:“المستثمرون الذين يشترون السندات والأسهم لديهم تفويض بالاستثمار في قطاعات معينة، الواقع أن هذا التفويض لن يتغير سريعًا وهو في قطاع الطاقة ينكمش بدلًا من أن ينمو.“

ومضى يقول:“إذا كان لديك وعاء بهذا الحجم الكبير وفجأة استقطبت أرامكو جانبًا كبيرًا منه، فسيكون له تأثير،“، مضيفًا أن الكثير سيعتمد على حجم الطرح العام الأولي لأرامكو.

وودسايد منتج كبير للغاز الطبيعي المسال، وقال كولمان إن لديه قلقًا متزايدًا من استمرار تخمة المعروض في سوق الغاز المسال في المستقبل المنظور.