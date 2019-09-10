تقرير أمريكي يكشف أسباب تغيير وزير النفط في السعودية

وصف مركز أبحاث أمريكي وزير النفط السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأنه شخصية تكنوقراط بخبرة مناسبة لهذا المنصب، معتبرًا أن تعيينه كان في إطار خطة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم أسعار النفط.

ولفت مجلس الأطلسي، في تقرير نشره أمس بعد إعلان التغييرات الوزارية في المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، إلى تصريحات الأمير عبد العزيز بالالتزام بالسياسة النفطية لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط تفاعلت بشكل إيجابي وفوري، وارتفعت بنحو 1.48% في السوق العالمي يوم أمس.

وقال التقرير: ”هناك اختلاف بين وزير النفط الحالي والسابق، خاصة أن الأمير عبد العزيز هو تكنوقراط يحب الخوض في جميع التفاصيل“.

وأضاف: ”من الواضح أن التغيير كان في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو نهج يعتبر معاكسًا تمامًا لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحب التدخل في سوق النفط عبر تغريدات على تويتر من أجل خفض الأسعار.. والحقيقة أنه إذا كان باستطاعة ترامب التدخل في السوق، فلماذا لا يستطيع ولي العهد السعودي ذلك“.

وبشأن تكهنات بأن الأمير عبد العزيز سيركز جهوده على رفع الأسعار، قال التقرير: ”هذه التكهنات خاطئة، لأنه لا أحد، وحتى السعودية، يستطيع فعل شيء لرفع الأسعار فورًا، نظرًا لطبيعة السوق“.