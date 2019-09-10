السعودية توضح حقيقة منع من هم فوق 35 سنة من التوظيف في القطاع الخاص

نفى المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خالد أبا الخيل، صحة أنباء تم تداولها حول منع المملكة مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم للوظائف في القطاع الخاص.

وكان نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خبر المنع على نحو واسع، ما أثار ردود فعل غاضية ومستهجنة، قبل أن توضح الوزارة حقيقة الأمر.

وقال أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فجر اليوم الثلاثاء: ”لا صحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص“.